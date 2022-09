Inspectie heeft 12 jaar niet gecontroleerd op Schiphol: gezondheidsnormen werknemers overschreden

In 2004 stelde de Arbeidsinspectie vast dat de bagageafhandeling op Schiphol de gezondheidsnormen voor zwaar werk overschreed. In 2010 was de boel op orde volgens de inspectie. Daarna hebben ze nooit meer gecontroleerd.

En het ging mis in die periode blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en de NOS. Meerdere bagageafhandelaars hebben geen werkende tilhulp, zoals was afgesproken. Vanwege tijdsdruk worden ze ook lang niet altijd gebruikt. De rollenbanen voor het stapelen van koffers in het vliegtuig worden eveneens door tijdsdruk niet vaak gebruikt. Bovendien zijn er te weinig van.

Rapporten niet gelezen

De inspectie heeft niet alleen niet gecontroleerd, ook zijn de interne risicorapporten die de inspectie kan opvragen, maar half gelezen (alleen het deel over gevaarlijke stoffen). Hadden de inspecteurs het hele rapport gelezen dan hadden ze gezien dat de gezondheidsnormen nog altijd worden overschreden.

De arbeidsinspectie zet sinds de jaren 90 vooral in op zelfregulering, waarbij de overheid zich terughoudend opstelt. Met andere woorden: bedrijven moeten het zelf maar uitzoeken en van de inspectie zullen ze geen last hebben.

Politieagent

Hoogleraar arbeid en gezondheid Allard van der Beek (Amsterdam UMC) legt uit bij de NOS waarom dat soms wel kan werken, maar in dit geval niet. "Zelfregulering in situaties waar veel concurrentie is, werkt veel minder goed. Daar zou de politieagent een rol moeten nemen." En laat dat nu twintig jaar geleden al eens in een overheidsrapport hebben gestaan.

De inspectie trok zich daar echter niets van aan en zegt ook nu nog dat er geen meldingen zijn binnengekomen van Schiphol-medewerkers dus dat het lastig was om te weten wat er aan de hand was. Hoogleraar Van der Beek reageert: "Die redenering kan drie hoog het raam uit. De inspectie moet natuurlijk niet de verantwoordelijkheid bij werknemers leggen. De inspectie moet zorgen dat ze inspecteert."