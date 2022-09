Ouders nemen kinderen op wereldreis voor ze blind worden

Hun dochter Mia was net drie jaar oud toen het Canadese echtpaar Edith Lemay en Sebastien Pelletier merkten dat haar gezichtsvermogen achteruit begon te gaan. Retinits pigmentosa, een zeldzame genetische aandoening die na verloop van tijd verlies van het gezichtsvermogen veroorzaakt, was de harde diagnose. Retinitis Pigmentosa (ook wel TRD (Tapeto Retinale Dystrofie) genoemd) is eigenlijk niet één ziekte, maar een verzamelnaam voor een groep ziekten die gekenmerkt wordt door slecht zien in het donker (nachtblindheid) en geleidelijke inperking van het gezichtsveld die uiteindelijk leidt tot een kokervisus. De ernst en het beloop kan per persoon verschillen. De eerste symptomen kunnen al op kinderleeftijd merkbaar zijn. Het komt echter ook voor dat de ziekte pas op middelbare leeftijd wordt vastgesteld.

Ook twee van hun drie andere kinderen, Colin en Laurent bleken aan dezelfde aandoening te lijden. Je kan dan bij de pakken blijven zitten, maar het Canadese echtpaar koos voor een ander, positief pad: ze beslisten hun kinderen mee te nemen op een wereldreis om hen zoveel mogelijk visuele ervaringen te laten beleven, nu het nog kan.

“Schenk haar voldoende visuele herinneringen waar ze zich later aan kan optrekken”, adviseerde de specialist die Mia behandelde. Dat advies namen Edith en Sebastien ter harte, schrijft het Nieuwsblad. Ze namen het radicale besluit om hun kinderen een jaar lang mee te nemen voor een visueel prikkelende wereldreis. “Ik dacht: ik ga Mia geen olifant in een boek laten zien, ik ga haar meenemen om een echte olifant te zien”, vertelt Edith. “En ik ga haar visuele geheugen vullen met de beste, mooiste beelden die ik kan.”

In maart 2022, toen de meeste covid-reisbeperkingen waren versoepeld, pakten ze hun koffers en vertrokken ze uit hun huis in Montréal. Voor ze vertrokken, maakte het gezin Lemay-Pelletier een bucketlist met ervaringen voor hun reis. Mia wilde graag paardrijden, terwijl Laurent sap wilde drinken op een kameel.

Afgezien van het zien van prachtige bezienswaardigheden terwijl hun visie nog relatief sterk is, hoopt het paar dat de reis de kinderen zal helpen sterke copingvaardigheden te ontwikkelen.