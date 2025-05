Een auto is in Duitsland stukken goedkoper. Is het lastiger daar een daar te kopen

De prijzen van nieuwe en tweedehands auto 's lijken in Duitsland aanzienlijk lager dan in Nederland. Veel Nederlanders vragen zich af of het voordelig is om de grens over te steken voor een nieuwe auto. Het antwoord is niet eenvoudig: hoewel auto's inderdaad goedkoper zijn in Duitsland, maakt het Nederlandse belastingstelsel het complexer dan het lijkt. Bij het importeren van een Duitse auto komt veel kijken: van BPM-heffingen tot RDW-keuringen. Dit rapport analyseert of het financieel voordelig is om een auto in Duitsland te kopen en welke administratieve stappen hierbij komen kijken.

Prijsverschillen tussen Nederlandse en Duitse auto's

De prijsverschillen tussen auto's in Nederland en Duitsland zijn aanzienlijk. Over het algemeen zijn de prijzen van nieuwe benzineauto's in Duitsland en België lager dan in Nederland. Dit is ook de reden waarom er veel tweedehandsauto's vanuit Duitsland naar Nederland worden gehaald - ze zijn nieuw goedkoper, dus gebruikt ook

Uit onderzoek blijkt dat auto's in Nederland gemiddeld 18,5% duurder zijn dan in de rest van Europa. Per model kunnen de verschillen oplopen tot tienduizenden euro's. Enkele voorbeelden van prijsverschillen (in 2022):

Dacia Duster: Nederland €24.490 versus Duitsland €17.250

BMW M3: Nederland €123.063 versus Duitsland €83.500

Ford Mustang: Nederland €104.770 versus Duitsland €54.300

Voor de BMW M3 die bovenaan het TopGear-artikel staat, zijn de prijsverschillen nog steeds indrukwekkend: Duitsland vanaf €97.050, België vanaf €99.485 en Nederland vanaf €148.422,50. Het is duidelijk dat Nederlandse consumenten significant meer betalen voor dezelfde auto's.

Oorzaken van de hogere autoprijzen in Nederland

BPM: de belangrijkste factor

De belangrijkste oorzaak van de prijsverschillen is de Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen (BPM). Deze belasting wordt berekend over de cataloguswaarde en CO2-uitstoot van een auto en kan flink oplopen. Nederland is het enige land binnen de EU dat de BPM kent, wat door sommigen als een 'illegale belasting' wordt beschouwd

De BPM-bedragen kunnen substantieel zijn:

Toyota Land Cruiser: €61.784 BPM

Ford Mustang: €50.909 BPM

BMW M3: €37.917 BPM

BTW-verschillen

Naast de BPM speelt ook het BTW-verschil een rol. In Nederland is de BTW 21%, in Duitsland 19%. Bij het importeren van een auto naar Nederland moet je rekening houden met dit verschil. Om te voorkomen dat je dubbele BTW betaalt, kun je het beste proberen om de auto zonder BTW aan te schaffen in Duitsland

Is het importeren van een auto uit Duitsland de moeite waard?

Wanneer is het voordelig?

Bij tweedehands auto's (occasions) kan het importeren uit Duitsland financieel voordelig zijn. De grootste besparingen liggen in de leeftijdscategorie van zes tot 36 maanden oud. Op dat moment is de BPM al deels afgeschreven, maar is de auto nog relatief nieuw.

Voor nieuwe auto's is het vaak niet voordelig vanwege de BPM-heffing die volledig moet worden betaald. Het is zelfs zo dat autofabrikanten in sommige gevallen korting geven aan Nederlandse dealers om deze hoge belastingen te compenseren, waardoor een nieuwe auto uit Duitsland mogelijk duurder kan uitvallen na import

Elektrische auto's: een uitzondering

Een belangrijk pluspunt geldt voor elektrische auto's. Omdat een EV lokaal niets uitstoot, betaal je nog geen €700 aan BPM voor een stekkerauto. Hierdoor zijn de prijzen van elektrische auto's in Nederland vaak ongeveer even hoog als in Duitsland en België. In sommige gevallen kan een EV zelfs goedkoper zijn in Nederland, wat tien jaar geleden ondenkbaar was.

Het importproces: hoe werkt het?

Verplichte stappen bij auto-import

Het importeren van een auto uit Duitsland naar Nederland vereist verschillende stappen:

Aankoop van de auto in Duitsland Transport van de auto naar Nederland RDW-keuring en registratie: de auto moet gekeurd worden door de RDW voordat deze op een Nederlands kenteken kan worden gezet BPM-aangifte en betaling: na de RDW-keuring moet aangifte worden gedaan voor de BPM Kentekenregistratie: na betaling van de BPM kan de auto op Nederlands kenteken worden gezet

Speciale aandachtspunten

Bij het importeren van een auto uit Duitsland zijn er enkele belangrijke aandachtspunten:

Leeftijd en kilometerstand : auto's ouder dan 6 maanden en met minimaal 6.000 km hebben geen Nederlandse BTW-heffing

: auto's ouder dan 6 maanden en met minimaal 6.000 km hebben geen Nederlandse BTW-heffing BTW-status : voor zakelijke gebruikers is het belangrijk om een BTW-auto (Mehrwertsteuer ausweisbar) te kiezen in Duitsland

: voor zakelijke gebruikers is het belangrijk om een BTW-auto (Mehrwertsteuer ausweisbar) te kiezen in Duitsland Documenten: zorg dat alle benodigde documenten aanwezig zijn, zoals Kenzeichen Teil I + II, Übereinstimmungsbescheinigung/Certificaat van Overeenkomst en het onderhoudsboekje

Praktische moeilijkheden en oplossingen

Zelf importeren of uitbesteden?

Je kunt ervoor kiezen om zelf een auto te importeren of het gehele proces uit te besteden aan een gespecialiseerd importbedrijf. Verschillende bedrijven bieden import diensten aan, variërend van alleen de BPM-aangifte tot het volledige importproces, inclusief aankoop, transport en registratie

De kosten voor deze diensten variëren. Das Import biedt bijvoorbeeld pakketten aan vanaf €624,99 (Basis pakket) tot €1.931,79 (Premium+ pakket). Deze kosten moeten worden meegenomen in de totale kostenberekening om te bepalen of het importeren daadwerkelijk voordelig is.

Risico's en valkuilen

Er zijn verschillende risico's verbonden aan het importeren van een auto uit Duitsland:

Particuliere aanbieders : het wordt afgeraden om auto's te kopen van particulieren (Privatanbieters) vanwege risico's met betaling, transport, autohistorie en mogelijke fraude

: het wordt afgeraden om auto's te kopen van particulieren (Privatanbieters) vanwege risico's met betaling, transport, autohistorie en mogelijke fraude BPM-berekening : veel particulieren betalen te veel BPM bij de Douane wanneer zij zelf een tweedehands auto importeren

: veel particulieren betalen te veel BPM bij de Douane wanneer zij zelf een tweedehands auto importeren Kentekenregistratie: als Nederlander mag je niet met een buitenlands kenteken rijden in Nederland, behalve in specifieke gevallen

Er bestaan ook (illegale) trucjes om BPM te omzeilen, zoals het verhogen van de kilometerstand of het aanbrengen van tijdelijke schade om BPM-korting te krijgen. Deze praktijken worden uiteraard niet aanbevolen vanwege de juridische risico's.

Alternatieven en overwegingen

Andere manieren om te besparen

Sommige Nederlanders kiezen voor creatieve oplossingen, zoals het oprichten van een bedrijfje in Duitsland om daar een auto te leasen, wat volgens hen stukken goedkoper is dan in Nederland. Anderen verhuizen daadwerkelijk naar Duitsland, waar de wegenbelasting significant lager kan zijn - een voorbeeld wordt genoemd van €128 per maand in Noord-Holland tegenover €160 per jaar in Duitsland voor dezelfde auto

Wanneer is het echt lonend?

Om te bepalen of het importeren van een auto uit Duitsland daadwerkelijk lonend is, moet je een volledige kostenberekening maken, rekening houdend met:

De aankoopprijs in Duitsland De BPM die moet worden betaald in Nederland BTW-verschillen (indien van toepassing) Importkosten (transport, keuring, administratie) Eventuele uitbesteding van het importproces

Diverse websites bieden BPM-calculators aan om een indicatie te geven van de te betalen BPM. Hiermee kun je vooraf een inschatting maken of de import financieel voordelig is.