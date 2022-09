Putins wraak: evacuaties in geboorteplaats Zelenski na aanval op stuwdam

Inwoners van de Oekraïense stad Kryvy Rih zijn opgeroepen om te evacueren nadat een belangrijke stuwdam door een aanval beschadigd is geraakt. De Oekraïense autoriteiten waarschuwen voor snel stijgend water in de zuidelijk gelegen stad waar president Volodimir Zelenski geboren is. De precieze omvang van de schade aan de dam en gevolgen voor de omgeving zijn niet onafhankelijk te verifiëren, meldt de BBC. Volgens Oekraïne is de stuwdam woensdag "uit wraak" getroffen door een Russische raketaanval. Water zou met zo'n 100 kubieke meter per seconde langs de deels vernietigde dam stromen, wat zorgt voor overstromingen in de rivier Inhoelets. Volgens het stadsbestuur van Kryvy Rih, waar zo'n 600.000 mensen wonen, dreigen ruim twintig straten te overstromen. Het gaat naast het centrum van de stad ook om een andere wijk in de geboorteplaats van Zelenski. Bij de aanval op de stuwdam zou niemand gewond zijn geraakt. Moskou heeft niet gereageerd op het nieuws. Oekraïne stelt dat de Russische troepen de raketaanval hebben uitgevoerd vanwege de grote opmars van het Oekraïense leger in het noordoosten van het land.