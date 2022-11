Hamer: commissie van wijze mensen coördineert DWDD-onderzoek

De NPO wil de opdracht voor een onafhankelijk onderzoek naar de werkcultuur achter de schermen van DWDD neerleggen bij een aparte commissie. Dit om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Dat heeft regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer vrijdag gezegd in het KRO-NCRV-programma Spraakmakers. De NPO bevestigt dat Hamer vrijdag overleg over dit onderwerp heeft met NPO-baas Frederieke Leeflang. De NPO lijkt met deze maatregel tegemoet te komen aan de kritiek die de afgelopen dagen werd geuit op het aangekondigde onderzoek. Het Commissariaat voor de Media vreesde dat de onafhankelijkheid van het onderzoek in het geding zou komen als de NPO de opdrachtgever zou zijn. "Ik heb begrepen dat de NPO nu kiest voor gedelegeerd opdrachtgeverschap", aldus Hamer. "Dan geef je een commissie van wijze mensen zelf de ruimte om de vraag te formuleren en om onderzoekers te vinden. Je plaatst er een schakeltje tussen." Zij vergelijkt deze constructie met het kabinet dat een onderzoek uitbesteedt aan een onafhankelijke commissie. "Ik vind dat beter dan de variant dat je een onderzoeksbureau inhuurt. Dan ga je echt een relatie aan. De opdracht blijft dan wel liggen bij de werkgever; daar zie je regelmatig problemen van komen." Signalen Het NPO-onderzoek gaat zich richten op de vraag welke signalen over misstanden er zijn geweest en wat er met die signalen is gebeurd. Frans Klein, de huidige directeur video van de NPO, was destijds als mediadirecteur van BNNVARA nauw betrokken bij de opnames van DWDD. Het onderzoek volgt op een artikel in de Volkskrant waarin meer dan vijftig oud-medewerkers van DWDD vertelden dat Van Nieuwkerk de redacteuren met regelmaat terroriseerde en kleineerde. Van Nieuwkerk heeft inmiddels de samenwerking met BNNVARA verbroken. De programma's die hij voor de NTR maakte rond de Top 2000 gaan niet door met Van Nieuwkerk.