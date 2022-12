Het verrassende nut van figuurtjes tekenen tijdens een saaie vergadering

Sommige mensen hadden vroeger op school een perfect handschrift en dito opgeruimde schriften. Anderen kladden elke vrije ruimte in de kantlijn vol met poppetjes, geometrische figuren of anderszins ingekleurde patronen. Nu blijkt al dat krabbelen toch niet voor niets.

Er is onderzoek gedaan naar 'doodling' in de kantlijn, wat ook hele pagina's in beslag kan nemen, of een doodgewone banaan kan omtoveren tot een blij geelbruin poppetje met feestmuts en al. De creatieve afleiding is niet kinderachtig, maar zorgt ervoor dat je je beter kunt concentreren op de (iets te) weinige prikkels die tot je komen in de schoolbanken of tijdens een werkvergadering.

Deelnemers aan een onderzoek scoorden 29 procent hoger op een onverwachte geheugentest, nadat ze vormen mochten inkleuren tijdens het luisteren naar een saai telefoonbericht vol triviale informatie, vergeleken met de controlegroep.

Gedragspsycholoog Chantal van der Leest legt uit aan het AD hoe tekenen je brein kan helpen om informatie goed te verwerken. “Je luistert, gaat er fysiek mee aan de slag, maakt het visueel en misschien zelfs meer emotioneel. Je leerervaring is veel uitgebreider dan wanneer je stilletjes op je handen zit en luistert. Het helpt je nadenken.”