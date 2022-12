Bezopen Duitse treinmachinist maakt dollemansrit en scheldt op zijn baas

Een dronken treinmachinist zorgde voor chaos op het spoor rondom Stuttgart. Hij spuide vuile taal via de intercom, weigerde de deuren te openen en maakte nog een ongepland rondje voordat de politie hem kon inrekenen.

Voor de reizigers van de S-bahntrein was het een angstige ervaring. De 43-jarige machinist reed meerdere perrons voorbij zonder te stoppen. Een vrouw wachtte op station Rutesheim op haar dochter en zag dat de trein het perron voorbijreed. Ze waarschuwde hierop de politie.

De treinbestuurder had blijkbaar nog een appeltje te schillen met zijn werkgever, want hij vloekte en schold dat het een lieve lust was. De politie wist de man uiteindelijk tot stoppen te dwingen, maar niet voordat hij nog een extra ommetje had ingezet, dat niet in de dienstregeling terug te vinden was.

Bij zijn arrestatie testte de man positief voor alcohol. Hij wordt vervolgd wegens ernstige verstoring van het treinverkeer. Waarschijnlijk zien we de man niet meer terug achter de knoppen bij de Duitse spoorwegmaatschappij.