Kiev: 500 Russische soldaten dood of gewond bij artillerie-aanval

Bij een Oekraïense aanval in de regio Cherson in het zuiden van Oekraïne zouden op oudejaarsavond ongeveer vijfhonderd Russische soldaten zijn omgekomen of gewond zijn geraakt. Dat melden de Oekraïense autoriteiten dinsdag. De artillerie-aanval werd volgens een Oekraïens rapport uitgevoerd nabij het dorp Tsjoelakivka. Oekraïense troepen richtten zich hierbij op Russische soldaten en militair materieel. De cijfers zijn niet door Rusland of andere partijen geverifieerd. Beide partijen in de oorlog spreken geregeld over hoge slachtofferaantallen aan de kant van de vijand. Volgens het rapport zijn ook op nieuwjaarsdag Russische eenheden getroffen bij een aanval in het dorp Fedorivka. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers hierbij zijn gevallen. Beide plaatsen liggen in de door Rusland bezette regio Cherson. Het nieuws over de aanval in Cherson komt een dag nadat bekend werd dat er op oudejaarsavond Russische soldaten zijn omgekomen bij een Oekraïense raketaanval op een tijdelijke Russische militaire basis in Makijivka, een stad in Donetsk. Volgens Kiev zijn bij deze aanval ongeveer vierhonderd Russische militairen omgekomen en driehonderd gewond geraakt. Het Russische ministerie van Defensie spreekt zelf van 63 doden.