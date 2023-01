Acteurs Romeo and Juliet (’68) klagen Paramount aan om naaktscène

Acteurs Olivia Hussey en Leonard Whiting uit de film Romeo and Juliet klagen filmstudio Paramount aan vanwege een naaktscène uit de film, meldt het tijdschrift Variety. In de film uit 1968 waren Hussey en Whiting, nu in de zeventig, respectievelijk 15 en 16 jaar oud. Hussey en Whiting hebben volgens Variety vrijdag een rechtszaak aangespannen, waarin ze Paramount ervan beschuldigen hen seksueel te hebben uitgebuit en naaktfoto's van opgroeiende kinderen te hebben verspreid. In de film zijn de blote billen van Whiting en de blote borsten van Hussey te zien. De twee stellen dat regisseur Franco Zeffirelli, die in 2019 overleed, beide acteurs ervan had verzekerd dat ze niet bloot in de film hoefden te verschijnen en dat ze huidkleurige onderkleding zouden dragen in de betreffende scène. Maar in de laatste dagen van het filmproces "smeekte" de regisseur hen naar verluidt om toch naakt te acteren. Zeffirelli zou hen hebben laten zien waar de camera zou worden geplaatst en hen ervan hebben verzekerd dat er geen naaktbeelden zouden worden gemaakt. De acteurs zouden zonder hun medeweten naakt zijn vastgelegd. "Wat hun werd verteld en wat er gebeurde, waren twee verschillende dingen", zei een woordvoerster van de acteurs. "Ze vertrouwden Franco." Hussey en Whiting hebben emotioneel leed opgelopen en zouden ook kansen op professioneel gebied zijn misgelopen. Ze zouden daarom een schadevergoeding eisen van zo'n 500 miljoen dollar, meldt Variety. Paramount zou nog niet bij Variety hebben gereageerd op de rechtszaak. In een interview met Variety in 2018 verdedigde Hussey de naaktscène nog. "Niemand van mijn leeftijd had dat ooit gedaan", zei ze, maar het was volgens haar mooi gefilmd. "Het was nodig voor de film."