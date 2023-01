Vader rijdt Tesla expres van klif af en wordt opgepakt. Hele gezin overleeft aanslag wonderwel

Er was de afgelopen dagen veel aandacht voor een dramatische reddingsoperatie aan de kust van Californië, waarbij een vader (41), moeder (41) en twee kleine kinderen (4 en 7) levend uit een autowrak werden gehaald. Hun Tesla stortte 75 meter naar beneden vanaf een steile klif.

Uit politieonderzoek blijkt nu dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat het geen noodlottig ongeluk was, maar een 'opzettelijke daad'. De vader, bestuurder van de auto, is gearresteerd en wordt naar de gevangenis gebracht wanneer hij wordt ontslagen uit het ziekenhuis. De reden van de gruwelijke actie is niet bekend.

Autoriteiten noemen het 'wonderbaarlijk' dat de kinderen ongedeerd bleven en de ouders de gigantische crash overleefden zonder zware verwondingen. De meeste bestuurders die van de Devil's Slide Cliffs af storten op de route in het noorden van Californië kunnen het niet navertellen. Er zijn volgens The New York Times al tientallen doden gevallen in de afgelopen decennia.