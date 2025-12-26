ECONOMIE
Verrek, een vlek! Hoe krijg je lijm, kaarsvet of rode wijn uit je kleren?

tips
door Désirée du Roy
vrijdag, 26 december 2025 om 11:16
Schoonmaakexpert Marja Middeldorp gaat er eens goed voor zitten en legt uit hoe je zonder al te veel gedoe lastige vlekken uit je kleding haalt. Ze pakt haar vijfdelige 'EHBO-vlekkendoosje' tevoorschijn en verklapt haar schoonmaakgeheimen.
”Volle melk, karnemelk, gewone huishoudazijn, citroen en uiteraard water. Als je die vijf dingen in huis hebt, kun je veel vlekken in ieder geval verminderen”, zegt ze in haar AD-column. Stel je morst tijdens een romantisch etentje een guts rode wijn op je witte overhemd, en van de weeromstuit drupt er ook nog eens kaarsvet en lijm op je katoenen broek?
Op naar de koelkast
Dan is het tijd om in actie te komen. De koelvriescombinatie is hierbij je beste vriend. Grijp het pak volle melk en deponeer een scheut in een schaaltje. Neem een schoon doekje en dep de wijnvlek voorzichtig droog. Ga niet hardhandig poetsen en wrijven, dat is slecht voor de stof. Doe daarna de melk op de vlek en laat het lekker intrekken. Negen van de tien keer komt het shirt weer mooi uit de was, volgens de schoonmaakgoeroe.
Bestrijd rode wijnvlekken niet met witte wijn. “Het doet niet wat je hoopt dat het doet en het is nog zonde ook. Je kunt beter melk gebruiken. Neem dan van de schrik een slokje witte wijn”, zegt Middelkoop.
Strijken of diepvriezen
De lijmvlek gaat ze te lijf door de katoenen broek op te vouwen en in de vriezer te stoppen. Grote kans dat je de bevroren lijm er de volgende ochtend af kan krabben met een theelepeltje. Een alternatieve methode is om de vlek heet te strijken met een keukenvelletje erop. De lijm verplaatst zich van de broek naar het keukenpapier. Op dezelfde manier zijn kaarsvetvlekken ook te bestrijden.
Waarom karnemelk en volle melk? “Dat hebben we bijna allemaal wel in huis. Gebruik volle producten, die zijn vetter. Je kunt melk gebruiken voor allerlei soorten vlekken. Karnemelk gebruik ik voor echt vette vlekken, zoals van pindakaas of jus. Ik maak bijvoorbeeld ook altijd mijn bad schoon met karnemelk. Het glimt daarna als een tierelier."

