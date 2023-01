Uitvaartondernemers krijgen 20 jaar cel in VS vanwege verkoop van lichaamsdelen

Een moeder en dochter hakten 560 lijken in stukken en verkochten ze aan bedrijven en instituten, zonder dat de overledenen of nabestaanden hier toestemming voor hadden gegeven. Wel stuurden ze een rekening van 1000 dollar en een zak met as van andere kadavers.

Begrafenisondernemer Megan Hess (46) uit Colorado kreeg 20 jaar cel voor het ontleden van lijken en verkopen van lichaamsdelen zonder toestemming van de nabestaanden. Haar 69-jarige moeder hakte de lichamen in stukken, en mag daarom 15 jaar brommen.

“Dit is in emotioneel opzicht de meest uitputtende zaak die ik ooit heb meegemaakt”, vertelde de Amerikaanse districtsrechter Christine Arguello tijdens de zitting. ”Het baart de rechtbank zorgen dat beklaagde weigert enige verantwoordelijkheid te nemen voor haar gedrag.”

Nabestaanden waren ontroostbaar toen ze hoorden van de lugubere zwendelpraktijken: “Onze lieve moeder, ze hebben haar in stukken gehakt”, zei Erin Smith. Haar moeder werd na haar dood uit elkaar gehaald, waarna de schouders, knieën en voeten verkocht zijn. ”We hebben niet eens een naam voor zo’n gruwelijke misdaad.”

Organen mogen in de VS niet worden verkocht, alleen gedoneerd. Maar lichaamsdelen mogen na schriftelijke toestemming wel worden verkocht. De veroordeelde vrouwen maakten zich schuldig aan fraude en oplichting door te liegen over de crematies en de lichamen zonder toestemming in stukken te hakken en door te verkopen. Ook brachten ze 1000 dollar in rekening voor een crematie die nooit had plaatsgevonden en stuurden ze as op dat niet afkomstig was van de overledene.