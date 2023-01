‘Gruwelijke Eritrese mensensmokkelaar en serieverkrachter’ voor de rechter in Nederland

De vermeende leider van een beruchte internationale mensensmokkelbende staat voor de rechtbank in Zwolle. De Eritreeër Walid zou de ontvoering, mishandeling, afpersing, verkrachting en smokkel van duizenden mensen van Libië naar Europa hebben uitgevoerd en gecoördineerd.

De 39-jarige man zelf ontkent in alle toonaarden. Er zou sprake zijn van persoonsverwisseling. Vanuit loodsen in Libië, waar de migranten werden opgesloten, bedreigden de mensensmokkelaars hun familieleden in Europa. Zo zijn ook Eritreeërs in Nederland opgebeld en bevolen om 8000 euro over te maken, anders zou hun gemartelde broer of zus het niet overleven.

“Als er was betaald, werden ze op volle vrachtwagens naar de Libische kust gereden”, stelde het Openbaar Ministerie in de Zwolse rechtbank. De groep zette de migranten op overvolle, gammele bootjes zonder goede zwemvesten op de Middellandse Zee en stuurde ze richting Italië. Honderden mensen verdronken, duizenden anderen werden gered door hulporganisaties of haalden zelf de Italiaanse kust.

Walid werd in Ethiopië opgepakt en veroordeeld tot 18 jaar cel wegens mensensmokkel. Het Afrikaanse land leverde hem vorig jaar uit aan Nederland. Het Openbaar Ministerie aast op een tweede leider, het mogelijk nog grotere onmens Kidane. Deze Eritreeër werd vorige week in Soedan opgepakt en overgevlogen naar de Verenigde Arabische Emiraten. Nederland heeft om uitlevering gevraagd, aangezien ook hij een flink aantal Eritreeërs heeft afgeperst in ons land.

Een van zijn slachtoffers omschreef de twee mannen in de Irish Times als 'de meest brute smokkelaars van allemaal'. “Walid verkrachtte ieder mooi meisje dat hij zag, en Kidane stond erom bekend mensen te mishandelen als beesten.”

Nog steeds is het geweld en de mensenhandel in Libië aan de gang. Nog altijd worden mensen, op zoek naar een beter leven, gekidnapt en vastgehouden onder erbarmelijke omstandigheden. Nog iedere dag stappen migranten op rubberen bootjes met een GPS-apparaat en nauwelijks genoeg brandstof om Lampedusa of een ander stukje Europese kust te bereiken.

De EU ondersteunt de Libische kustwacht financieel en probeert afspraken met Libië te maken om de migratie naar Europa tegen te houden, maar migranten vertellen dat zij weer in dezelfde detentiecentra belanden en zich wederom moeten vrijkopen, wanneer zij door de Libische kustwacht op zee worden onderschept.