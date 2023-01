Doodgestoken vrouw was begeleidster in jongerenopvang

In een pand van jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen heeft zaterdagavond een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is een begeleidster om het leven gekomen.

Het incident gebeurde rond half negen in een locatie van de jeugdzorginstelling waar jongeren wonen. Zij zijn tussen 12 en 18 jaar oud. Ambulancepersoneel ging er naar binnen en het pand en de omgeving is afgezet. Later gingen ook agenten van de Dienst Specicale Interventies naar binnen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Een tienermeisje dat in het pand aanwezig was, sloeg alarm. Ze rende in paniek naar buiten. Ze ging eerst naar de buren maar kreeg daar geen gehoor. Daarna rende ze naar café en schreeuwde ze dat er iets heel ergs was gebeurd.