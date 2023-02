Baby geboren onder puin van aardbeving in Syrië, maar ouders zijn overleden

Onder het puin in Syrië is een moeder bevallen van een kind. De baby kon worden gered, maar beide ouders overleefden de aardbeving niet.

Familieleden wisten de pasgeboren baby onder het puin vandaan te halen. De baby zat met de navelstreng nog vast aan de moeder. Zij overleed, evenals de vader, vier broers en zussen en een tante van het meisje. Zij werden allemaal levenloos onder een ingestort gebouw vandaan gehaald.

De familie hoorde een stem terwijl ze aan het graven waren onder het puin, vertelt een van hen aan persbureau AFP. Even later vonden ze de baby. Ze sneden de navelstreng door en brachten haar naar het ziekenhuis in de stad Afrin. De baby kwam onderkoeld in het ziekenhuis aan maar is inmiddels stabiel.