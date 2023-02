‘Spoorblunder van de eeuw’ in Spanje: 258 miljoen euro voor treinen die niet door tunnels passen

Grote commotie in Spanje, waar het ministerie van Transport meer dan een kwart miljard euro over de balk heeft gesmeten door treinen te bestellen die zo groot zijn dat ze niet door de tunnels heen kunnen rijden. Ondertussen is het zwartepieten in volle gang.

Het treinnetwerk in de Noord-Spaanse regio's Cantabrië en Asturië was hoognodig aan vervanging toe en daarom bestelde de nationale spoorwegmaatschappij Renfe 31 nieuwe treinen bij de Baskische fabrikant CAF. De afmetingen van de tunnels namen ze klakkeloos over van Adif, het staatsbedrijf belast met de uitbreiding van het Spaanse spoorwegnet. “Het probleem is dat de ‘officiële’ afmetingen van de tunnels niet overeenkomen met de werkelijkheid”, aldus een woordvoerder van Renfe.

Niemand van de lokale overheid, Renfe, Adif of CAF controleerde de afmetingen van de tunnels voordat de productie van de grotere treinen startte. De gênante blunder doet denken aan een bouwflater in het Spaanse Benidorm, waar tien jaar geleden een 200 meter hoge wolkenkrabber met 47 verdiepingen werd gebouwd, maar de lift door een ontwerpfout werd vergeten.

'Schandalig' en 'onaanvaardbaar', vindt de Cantabrische president Miguel Angel Revilla. Hij klaagt al langer over de slechte transportinfrastructuur in zijn regio. “Zodra een project wordt opgestart, gaan we ervan uit dat de verantwoordelijke onderneming weet wat ze moet leveren. Als het een trein is, moet het bedrijf weten wat de breedte van de wielen is en of de trein al dan niet door een tunnel moet”, zegt Revilla.

De treinen moeten nu opnieuw worden ontworpen en opgebouwd. Dit geeft minimaal twee jaar vertraging en het budget van 258 miljoen wordt ongetwijfeld ver overschreden. Een materiaalbeheerder van Renfe is ontslagen en bij Adif is het hoofd technologische inspectie de laan uitgestuurd.