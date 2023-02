Rutte en andere politici veroordelen fakkeldragers bij Kaag

Premier Mark Rutte noemt het "onacceptabel" dat Sigrid Kaag zondag bij een campagnebezoek is opgewacht met fakkels. "Politici moeten vrijuit hun werk kunnen doen. Demonstreren mag maar het intimideren van politici moet stoppen", schrijft hij op Twitter. "Als je het niet eens bent met elkaar ga je normaal het gesprek aan." Enkele tientallen mensen met trekkers en fakkels wachtten Kaag op bij een bezoek aan Diepenheim in Overijssel. De D66-leider en vicepremier wordt vanwege ernstige bedreigingen beveiligd. Het voorval in van dit weekend doet denken aan een incident van vorig jaar, toen Max van den B. met een fakkel bij haar thuis voor de deur stond. Hij werd daarvoor vorige week in hoger beroep veroordeeld vanwege bedreiging. "Wat een treurnis", twittert minister van Justitie Dilan Yeşilgöz naar aanleiding van het incident van zondag. "Dit doe je niet. Wie je ook bent, wat je boodschap ook is. Punt." Vicepremier en CDA-leider Wopke Hoekstra spreekt van "een absolute schande". Vrijheid is kwetsbaar De leider van de Tweede Kamerfractie van D66 Jan Paternotte vindt het vooral "walgelijk", zeker in het licht van de veroordeling van Van den B. "Vrijheid is kwetsbaar." Kaag krijgt ook bijval van andere partijen in de Kamer. BBB-leider Caroline van der Plas noemt de mensen die Kaag opwachtten "nitwits". Volgens haar "moeten die lui even nadenken hoe het is als je iemand voor je huis krijgt" met een fakkel. Sneue amoebes Corinne Ellemeet (GroenLinks) spreekt van "pure intimidatie" en vindt het voorval "volstrekt onacceptabel". VVD'er Peter Valstar noemt de betogers "sneue amoebes" en "laffe klapharken".