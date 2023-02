COA: tekort aan opvangbedden dreigt voor minderjarige asielzoekers

Als gemeenten niet snel meer asielplekken voor alleenreizende minderjarigen beschikbaar stellen dan moeten de jongeren binnenkort weer op stoelen in de wachtruimte van het aanmeldcentrum in Ter Apel overnachten. Daarvoor waarschuwen bestuurders Joeri Kapteijns van Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Tanno Klijn van voogdijorganisatie Nidos in het AD. Kapteijns verwacht dat het COA eind dit jaar 5000 jongeren moet opvangen. "En daarvoor zoeken we de komende maanden nog 2500 plekken. Dat komt neer op 50 nieuwe locaties, want we vangen bij minderjarigen kleinschalig op", legt hij uit in het AD. Volgens het COA is er halverwege maart mogelijk al een tekort van 200 bedden. Dat komt deels doordat contracten aflopen over opvang in hotels, omdat die weer toeristen willen ontvangen, aldus Kapteijns. "Dan moet jongeren straks weer op een stoel in de wachtruimte in Ter Apel overnachten", waarschuwt Klijn in het AD. Ook Nidos heeft moeite met het vinden van plekken. Als de jongeren een verblijfstatus hebben, stromen ze doorgaans door naar een locatie van de voogdijorganisatie. Klijn zegt in de krant dat er momenteel 145 kinderen op de wachtlijst staan en iedere maand komen daar twintig bij. "Ik vraag gemeenten: kom over de brug met eengezinswoningen of woongroepen waar we vier tot twaalf jonge statushouders in kunnen onderbrengen." De rechter bepaalde vorig jaar dat de opvang voor alleenreizende minderjarigen direct moet worden verbeterd en dat ze niet meer in de crisisnoodopvang mogen worden geplaatst. Maar het verbeteren van de opvang lukt nog niet echt, erkende staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) al eerder. Zo mogen in Ter Apel van de rechter nog slechts 55 alleenreizende jongeren zitten. Maar vorige week waren dat er nog 106, zegt Kapteijns.