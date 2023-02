Grootschalig testen op corona niet meer nodig, vindt OMT

Het op grote schaal testen op corona is niet meer nodig, stelt het Outbreak Management Team (OMT) in zijn nieuwste advies aan het kabinet. Corona is volgens het OMT geen pandemie meer, maar bevindt zich in de zogeheten endemische fase, wat inhoudt dat het virus bij het dagelijks leven hoort. Maatregelen tegen corona moeten zo veel mogelijk gelijk worden gesteld aan "generieke maatregelen" die als gelden voor andere luchtweginfecties, adviseert het OMT. Zorgmedewerkers hoeven in principe ook geen mondneusmasker meer te dragen als ze binnen 1,5 meter van een patiënt komen. "Dat is in de huidige epidemiologische fase over het algemeen niet meer nodig", aldus het OMT.