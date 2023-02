Rutte: conclusies enquêterapport ook bij mij hard binnengekomen

De conclusies van de parlementaire enquêtecommissie over de aardbevingen in Groningen zijn ook bij premier Mark Rutte "hard binnengekomen", zei hij vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. De commissie oordeelt hard over de premier: hij heeft niet genoeg voor de Groningers gedaan en niet "het verschil gemaakt" voor hen. Veruit het grootste deel van het onderzoek richt zich op de periode na 2012, na het aantreden van Rutte als premier. Volgens de commissie heeft Rutte "de ernst en urgentie van de problematiek in Groningen lange tijd zwaar onderschat". Pas in 2018 realiseerde hij zich hoe "bizar" het was dat in 2013, uitgerekend een jaar na een zware aardbeving in Huizinge, de gaswinning een recordhoogte bereikte. Rutte wilde tijdens de persconferentie niet inhoudelijk ingaan op de bevindingen van de commissie. Eerst wil hij samen met het kabinet het rapport lezen. "Ik vind het niet passend om er nu op in te gaan." Dat zou in zijn ogen ook niet respectvol zijn naar de inwoners van Groningen. Ook wil hij vrijdag nog niet reageren op de vraag of hijzelf, dan wel iemand anders uit het kabinet, gaat opstappen vanwege de harde conclusies. Of hij nog voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart reageert, is volgens hem ook nog maar de vraag. "Het gaat om een rapport van 2000 pagina's."