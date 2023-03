Amnesty over Iran: Martelingen, schending mensenrechten en ‘executies op angstaanjagende schaal’

In de eerste maanden van dit jaar heeft het Iraanse regime minstens 94 mensen geëxecuteerd, meldt Amnesty International. Een aantal ophangingen had te maken met de studenten- en burgerprotesten die het Aziatische land al sinds september in zijn greep houden.

Ondanks de maandenlange acties houden de aartsconservatieve regering en de brute moraalpolitie de touwtjes stevig in handen. Opgepakte betogers worden gemarteld en via een schijnproces tot lange gevangenisstraffen of de dood veroordeeld. Uit onderzoek van de mensenrechtenorganisatie blijkt dat vooral etnische minderheden, zoals Ahwazi-Arabieren, Koerden en Baluchi's, worden geëxecuteerd.

“Het is schrijnend dat executies routinematig plaatsvinden met systematische gebruikmaking van door marteling verkregen 'bekentenissen', om beklaagden te veroordelen in zeer onrechtvaardige processen”, zegt Diana Eltahawy van Amnesty International.Ze dringt er bij andere landen op aan om de overheidsfunctionarissen en andere verantwoordelijken in Iran te vervolgen voor misdaden begaan onder internationaal recht en andere ernstige schendingen van de mensenrechten.