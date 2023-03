Hoekstra: CDA wil niet besturen met PVV en FVD

CDA-leider Wopke Hoekstra is "zelf niet zo van het uitsluitingsfestival", maar wil evenwel niet besturen met "partijen die zich verzetten tegen de rechtsstaat": de PVV en Forum voor Democratie. Het CDA wil met andere partijen wel "verschillen overbruggen", aldus de voorman in een gesprek op NPO Radio 1. Dat provinciale D66-lijsttrekkers naast FVD en PVV ook JA21 en BBB uitsluiten, noemt de christendemocraat "merkwaardig". Vorige maand zei het CDA in Limburg overigens een mogelijke regionale coalitie met de PVV niet uit te sluiten. Een woordvoerder van het CDA zegt desgevraagd dat de partij het nog steeds aan de eigen lijsttrekkers laat, maar zij geven zelf ook aan niet in zee te willen met de PVV of de FVD. De christendemocraten hanteren hetzelfde beleid als bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar, aldus de zegsman.