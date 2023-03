Het onbegrijpelijke: twee meisjes van 12 doden Luise (12)

In hun eerste rapporten zei de politie van Koblenz in het weekend dat Luise zaterdag rond 17.30 uur voor het laatst was gezien, toen ze naar huis liep na een bezoek aan een vriend. Toen Luise niet thuiskwam, gingen haar ouders eerst zelf op zoek naar haar voordat ze rond 19.45 uur de politie belden. Hoewel er tal van hulpdiensten bij de zoekactie betrokken waren en er ook een helikopter en drones werden ingezet, werd Luise aanvankelijk niet gevonden. Pas zondagmiddag vroeg werd haar lichaam gevonden op onbegaanbaar terrein in Rijnland-Palts, niet op de weg naar haar huis , zoals te verwachten was uit de eerste verklaringen van de verdachte meisjes, maar in de tegenovergestelde richting.

Tijdens het eerste verhoor van de twee daders werden veel tegenstrijdigheden opgemerkt. Tijdens een tweede hoorzitting in aanwezigheid van wettelijke voogden en psychologen confronteerden rechercheurs de meisjes maandag met deze tegenstrijdigheden – waarna ze bekenden.

Het zal nooit tot een rechtszaak komen: het Duitse recht staat niet toe kinderen te berechten. En veel meer te weten komen over de zaak zullen we ook niet. De privacy van de kinderen staat dat in de weg.

Dodelijke delicten met kinderen als dader zijn zeldzaam. Nog zeldzamer is dan de 'daders' meisjes zijn.