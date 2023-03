Erasmus mocht studente van opleiding geneeskunde verbannen

De Erasmus Universiteit in Rotterdam had gelijk toen ze een studente voorgoed van de opleiding geneeskunde verbande omdat die tijdens haar coschappen wangedrag en ongeschiktheid aan de dag legde, waardoor patiënten zelfs gevaar zouden kunnen lopen. Dat is het oordeel van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State, waar de studente in beroep was gegaan tegen haar verwijdering. In april vorig jaar besloot de Erasmus Universiteit Rotterdam de inschrijving van de vrouw definitief te schrappen. Ze was in 2017 begonnen met haar coschap Interne Geneeskunde in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, met vestigingen in Tilburg en Waalwijk. Nog hetzelfde jaar werd het coschap per direct beëindigd. Haar manier van communiceren was "niet gebruikelijk"en "in een aantal gevallen ongepast". De vrouw werd aan enkele psychiatrische onderzoeken onderworpen en er was nog sprake van herkansing, maar het liep allemaal op niets uit. De vrouw toonde te weinig respect voor anderen, nam te weinig deel aan het het groepsproces, ging onprofessioneel om met haar eigen emoties en bleek onvoldoende in staat tot zelfreflectie, vonden onder meer haar begeleiders. Examencommissie en decaan kwamen tot het eensluidende oordeel dat bij de studente sprake was van ongeschiktheid voor het beroep waartoe ze werd opgeleid.