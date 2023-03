Geen celstraf voor man die ruim duizend manuscripten stal

De man die zich als anderen voordeed om zo aan ruim duizend nog niet gepubliceerde boeken te komen, is aan een gevangenisstraf ontkomen. Tegen de 30-jarige Italiaan was een jaar cel geëist, maar een rechter in New York oordeelde volgens The New York Times dat hij al lang genoeg in voorarrest had gezeten. Wel wordt hij uitgezet naar Italië of het Verenigd Koninkrijk.

Filippo Bernardini werkte in Londen voor de Amerikaanse uitgeverij Simon & Schuster. De kennis die hij in de uitgeverswereld opdeed, gebruikte hij om van augustus 2016 tot januari 2021 de ongepubliceerde manuscripten van bekende en onbekende auteurs in handen te krijgen. Onder de honderden slachtoffers waren de Nederlandse schrijver Hanna Bervoets, bestsellerauteur Margaret Atwood en acteur Ethan Hawke.

De autoriteiten tastten lang in het duister over het motief van de man. Eerder deze maand liet hij de rechter schriftelijk weten dat hij de boeken simpelweg graag wilde lezen voordat ze uitkwamen. "Het is nooit mijn bedoeling geweest de manuscripten te lekken en dat heb ik ook nooit gedaan", aldus Bernardini. "Ik wilde ze voor mezelf houden en een van de weinige mensen zijn die ze al hadden kunnen koesteren voordat ze in de boekwinkel lagen. Als ik ze las, voelde ik me soms speciaal en kreeg ik het gevoel dat ik een unieke band had met de schrijver."

De man moet wel 88.000 dollar (bijna 82.000 euro) betalen aan uitgeverij Penguin Random House, vanwege de juridische kosten die het bedrijf heeft gemaakt rond de zaak.