Zeker twaalf doden door brand op veerboot Filipijnen

Door brand op een ferry in het zuiden van de Filipijnen zijn woensdag zeker twaalf mensen omgekomen. Reddingswerkers hebben ongeveer tweehonderd opvarenden gered en nog zeven mensen worden vermist, zo laat de lokale gouverneur weten aan de Filipijnse nieuwszender ABS-CBN. Veertien mensen zijn naar een ziekenhuis overgebracht.

Volgens gouverneur Jim Hataman-Salliman zijn er drie kinderen onder de omgekomen passagiers. De kustwacht meldt aan het lokale radiostation DZMM dat de brand is ontstaan in de slaapcabines, maar wat er precies is gebeurd moet nog duidelijk worden.

De Filipijnen, een archipel bestaande uit meer dan 7500 eilanden, kampen vaak met bootongelukken. Het zeevervoer wordt er niet goed goed gereguleerd en schepen zijn vaak overvol. In 1987 vond er de ergste scheepsramp ter wereld in vredestijd plaats. Een veerboot kwam er dat jaar in aanvaring met een olietanker. Daarbij kwamen meer dan 4000 mensen om het leven.