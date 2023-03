Wat te doen tegen verblindende koplampen

De nieuwe generatie verlichting op auto's leidt vaker tot verblindend licht in je voor- of achterruit. Onderzoekt leert dat weggebruikers vooral last hebben van SUV's, omdat die hoger zijn.

Je kunt zelf iets doen aan de problemen, schrijft het AD:

- Zorg ervoor dat je voorruit schoon is, aan de buiten- maar ook aan de binnenkant ligt er vaak een vuile en vettige laag op.

- Focus niet op het ‘verblindende’ voertuig dat uit de tegengestelde richting komt. Probeer gewoon naar je eigen rijstrook te kijken.

- Gebruik de zonneklep(-pen) om eventuele koplampen die het zicht belemmeren af te schermen.

- Gebruik de nieuwste technologie: sommige auto’s hebben een functie voor automatisch dimmen geïnstalleerd in de achteruitkijkspiegel om het licht van achteropkomend verkeer te dimmen.

- Als je achteruitkijkspiegel geen automatische ‘anti-verblindingsmodus’ heeft, zet ‘m dan in een andere stand om geen last te ondervinden van de lichten van de auto achter je.

- Een aangepaste bril, met polariserende glazen, maakt het veiliger om ’s nachts met de auto te rijden.

- Wanneer je een bril draagt, zorg er dan ook voor dat je glazen helemaal schoon zijn.