Kappen met Kolen protesteert bij Tata Steel

Actievoerders van Kappen met Kolen protesteren maandag bij de ingang van Tata Steel in IJmuiden. De actie begint om 12.00 uur, tegelijk met de maandelijkse test van de sirene. De actiegroep wil dat de fabriek zo snel mogelijk stopt met het gebruik van kolen en kondigde aan een zogeheten 'die-in' te houden door als 'lijken' op de grond te gaan liggen. Die aankondiging leidde tot reacties in een appgroep van een deel-ondernemingsraad van Tata Steel. "Gelijk de oven in dan gaat het niet stinken", was daar te lezen. "Arbeit macht Frei wou ik erbij zetten als hint", meldde een ander in de appgroep waarvan het Noordhollands Dagblad screenshots heeft. Tata Steel Nederland-topman Hans van den Berg noemde de uitlatingen dit weekeinde volstrekt onacceptabel en kwetsend. Hij liet weten dat de zaak wordt onderzocht en dat daarna wordt bekeken welke maatregelen genomen moeten worden. Gerrit Idema, vicevoorzitter van de centrale ondernemingsraad, betuigde spijt. Hij gaf onder meer aan dat zijn reactie voortkwam uit teleurstelling en emotie. "Als één van de grondleggers van het Groen Staal-plan van Tata voel ik me teleurgesteld over het feit dat ik niet bij machte ben om onder andere Extinction Rebellion en andere zeer kritische dan wel milieu-actiegroepen niet kan overtuigen dat we hetzelfde willen als waar jullie voor strijden. Namelijk een CO2-vrij Tata Steel en zo spoedig mogelijk kappen met kolen." Peter Jamin van Kappen met Kolen zegt dat de actie maandag eigenlijk een boodschap aan de overheid is. De actievoerders zijn er volgens hem niet op uit om Tata-medewerkers het leven zuur te maken. "Wij hopen van harte dat ze na eventuele sluiting van Tata in een schonere omgeving zullen wonen en schoner werk zullen vinden."