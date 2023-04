Ernstig treinongeluk in Voorschoten; minstens één dode, tientallen gewonden

Rond 03.30 uur botste zowel een passagierstrein als een goederentrein op een kleine bouwkraan op het spoor. Er zijn meerdere gewonden en zwaargewonden, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Er is een dodelijk slachtoffer.

Er zijn tientallen gewonden. Zij worden ter plaatse behandeld en zo nodig naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio op Twitter.

'Ik hoorde een hele harde klap en de lichten gingen uit', vertelt een student die in de trein zat. Een andere passagier vertelt aan de NOS dat hij wakker werd van de klap. Hij zag bijna meteen zwaailichten van hulpverlening.

In Utrecht is het calamiteitenhospitaal geopend voor de slachtoffers van de treinbotsing in Voorschoten. Het is een samenwerking tussen het UMC Utrecht, het ministerie van Defensie en het ministerie van VWS.