3FM Serious Request haalt recordbedrag van 18.423.566 euro op

DEN BOSCH (ANP) - 3FM Serious Request heeft met het eindbedrag van de actie een uitzonderlijk hoog bedrag bereikt. Na zes dagen actievoeren is in het Glazen Huis in Den Bosch 18.423.566 euro opgehaald voor Spieren voor Spieren, zo maakte NPO 3FM woensdag bekend. Nog nooit eerder kwam het eindbedrag tijdens het slot van Serious Request op kerstavond zo hoog uit.

Het oude record dateert uit 2012, toen aan het einde van de actieweek 12,2 miljoen euro op de teller stond. Dat bedrag groeide daarna nog verder door tot 13,8 miljoen. Dit jaar werd het record al vóór het einde van de actie gepasseerd. Bij een tussenstand om 18.00 uur stond de teller al op 15.163.447 euro, mede door een sterke eindsprint van donaties en acties in en rond het Glazen Huis in Den Bosch.

De 3FM-dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer werden voor de bekendmaking van het eindbedrag na zes dagen bevrijd uit het Glazen Huis. Luisteraars droegen bij door platen aan te vragen tegen een donatie en door mee te doen aan acties in en rond het Glazen Huis. De opbrengst gaat naar Spieren voor Spieren, dat zich inzet voor kinderen met een spierziekte.