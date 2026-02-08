Deze 2 irritante gewoontes zijn eigenlijk een teken van intelligentie

Iedereen is weleens afgeleid, maar sommigen meer dan anderen. En dat is helemaal niet erg. Sterker nog, het kan een teken zijn van intelligentie.

Het spontaan laten afdwalen van je gedachten, oftewel mindwandering, heeft lang een slechte reputatie gehad. Toch blijkt uit recent onderzoek dat bewust dagdromen juist creativiteit en cognitieve flexibiliteit kan versterken. In een grote studie uit 2025 bleek dat mensen die zichzelf doelbewust toestonden om te dagdromen, beter scoorden op creatieve taken.

Hersenonderzoek laat zien waarom: tijdens dagdromen werken hersennetwerken voor verbeelding en controle juist samen. Het brein schakelt soepel tussen verschillende denkmodi. Ook mensen die van nature vaker spontaan afdwalen, blijken beter te zijn in het snel wisselen tussen taken, een belangrijk kenmerk van flexibel denken.

Zelfs ‘nietsdoen’ blijkt niet echt niets te zijn. Analyse van duizenden spontane gedachten toont aan dat ze vaak draaien om doelen, herinneringen en toekomstplannen. Met andere woorden: je brein ordent, verbindt en consolideert, ook als jij denkt dat je even weg bent.

Tegen jezelf praten is geen gekte

Ook tegen jezelf praten is niet raar. Volgens psychologisch onderzoek scoren mensen die vaker met zichzelf “in gesprek” zijn, beter op zelfregulatie en hebben ze een helderder zelfbeeld.

Zelfspraak fungeert als een soort cognitieve steiger: het helpt complexe ideeën te structureren, stappen te plannen en emoties te ordenen. Door gedachten te verwoorden, wordt mentale ruis teruggebracht en ontstaat overzicht. Het is je brein dat probeert grip te krijgen op chaos.

Natuurlijk is er een keerzijde. Negatieve of obsessieve zelfspraak kan doorslaan in piekeren. Maar constructief gebruikt, helpt innerlijke dialoog om losse gedachten om te zetten in concrete plannen.

Hoe ga je er slim mee om?

Deze gewoontes maken je niet automatisch een genie, maar ze maken je ook niet lui of ongeconcentreerd. Alles draait om context en mate. Drie simpele richtlijnen: