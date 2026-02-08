De Amerikaanse dollar
is sinds begin 2025 al zo'n 10 procent in waarde gedaald en volgens The Economist
is het einde nog lang niet in zicht. Het weekblad schetst een verontrustend beeld: de VS verliezen geleidelijk hun positie als financieel veilige haven, met mogelijk ingrijpende gevolgen voor de wereldeconomie.
Dollar wordt steeds gevaarlijker
Traditioneel vluchtten beleggers in onzekere tijden naar de dollar
en Amerikaanse staatsobligaties. Die reflex is aan het verdwijnen. Toen president Trump in april 2025 zijn ingrijpende tarieven aankondigde, steeg de rente op langlopende staatsobligaties juist terwijl de aandelenmarkten kelderden — het omgekeerde van wat je bij een veilige haven verwacht. Het is moeilijk om een veilige haven te zijn als de onrust vanuit je eigen overheid komt, concludeert The Economist treffend.
De structuur van buitenlandse investeringen in Amerika is dramatisch veranderd. Zeventien jaar geleden bestond 38 procent van het buitenlandse portefeuillebezit uit overheidsobligaties. Dat aandeel is gedaald naar slechts 13 procent — een historisch dieptepunt. Tegelijkertijd is het aandeel van Amerikaanse aandelen in buitenlands bezit gestegen van 21 procent naar een record van 58 procent. Beleggers zoeken rendement in plaats van veiligheid, en dat maakt de dollar
kwetsbaarder.
Kevin Warsh als nieuwe Fed-voorzitter
President Trump heeft Kevin Warsh
genomineerd als opvolger van Jerome Powell aan het hoofd van de Federal Reserve. Warsh is een instinctieve havik die recent een meer gematigde toon heeft aangeslagen om bij Trumps wensen aan te sluiten. Zijn nauwe band met het Witte Huis roept vragen op over de onafhankelijkheid van de centrale bank — een factor die buitenlandse beleggers extra nerveus maakt.
Hedging en de neerwaartse spiraal
Hoewel de meeste buitenlandse beleggers hun Amerikaanse posities aanhouden, dekken steeds meer partijen hun dollarrisico af. Dat proces — waarbij dollars worden verkocht — duwt de munt mechanisch omlaag. Volgens ABN AMRO zal deze trend in 2026 doorzetten, met een verwacht EUR/USD-doel van 1,25 tegen het einde van het jaar. De DXY-index staat begin februari 2026 op circa 97,7 — bijna 10 procent lager dan een jaar eerder.
Een historisch precedent biedt stof tot nadenken: tussen 2002 en 2008, na het uiteenspatten van de internetzeepbel, verloor de dollar
zo'n 40 procent van zijn waarde. En ditmaal ontbreekt de stabiliserende factor van centrale banken die massaal dollars oppotten.
De dollar in cijfers
- Daling sinds januari 2025: circa 10%
- DXY-index (6 feb 2026): 97,69
- Dollaraandeel in wereldreserves: van 72% (1999) naar 57% nu
- Aandeel aandelen in buitenlands VS-bezit: van 21% naar 58%
- Rendementsverschil VS vs. overige G7-obligaties: gedaald van 2,2 naar 1,2 procentpunt
- Precedent 2002-2008: dollar verloor ~40%