Mannen met erectiestoornissen willen maar één ding: dat ie het weer gaat doen. En dankzij pillen is dat meestal niet zo ingewikkeld. Daarom worden erectiestoornissen onvoldoende onderzocht, meent Professor Guy T'Sjoen (UZ Gent), die in Belgie beroemd is als dokter van mannenkwalen. "Sowieso loont het om erectiestoornissen steeds te onderzoeken. Het kan een aanwijzing zijn van diabetes type 2 of van hartproblemen. De penis is de kanarie in de koolmijn, het kan een indicatie zijn van andere problemen."

Mannen houden zich volgens T'Sjoen amper bezig met de gezondheid en teveel met bijzaken, zoals of hun penis wel groot genoeg is.

"We zijn allemaal miskweekt door te veel porno te kijken. De mannen die daarin voorkomen, hebben allemaal een groter formaat. Anders zouden ze wellicht niet geselecteerd worden.De gemiddelde lengte van de Vlaming is 14 centimeter in erectie. Dat is een gemiddelde. Dat betekent dus dat een penis van 11 of 17 centimeter normaal is. Veel mannen hebben daar een ander idee over. Die kan ik dan met deze data gerust stellen." Als hij dat tegen een man in zijn spreekkamer zegt helpt dat zelden.

"Tuurlijk niet, want ze zijn gekomen met het idee dat er misschien iets kan gebeuren om hun penis langer te maken. Maar die mogelijkheden bestaan niet. In het beste geval kun je, door allerlei ingrepen, twee centimeter bij krijgen. Dat heeft geen enkele zin. Een andere misvatting is dat mannen die te snel klaarkomen, gebaat zouden zijn met een besnijdenis. Dat is evenmin het geval. Onderzoek heeft dat aangetoond."

Het grootste taboe onder mannen? "Puur op basis van mijn ervaringen zou ik zeggen: praten over gevoelens. Alles wat technisch is - pillen, onderzoeken, inspuitingen - gaat meestal vlot. Maar gaat het over gevoelens, angsten, dan klappen mannen vaak dicht."