Hoe mijn lerares Josef Mengele verborgen hield voor nazi-jagers - en waarom.

Josef Mengele verdronk in 1979 bij een zwempartij met vrienden in de zee aan een Braziliaans strand. De halve wereld probeerde hem te vinden. Maar hij was dood voor dat lukte. Hij werd daarbij geholpen door Wolfram en Liselotte Bossert, een Oostenrijks echtpaar dat naar Zuid-Amerika was verhuisd. Ze wisten wie hij was en ook in grote lijnen wat hij had gedaan. Maar ze beschermde hem. Waarom?

Dat vroeg Betina Anton zich ook af toen ze, eenmaal volwassen, ontdekt dat Liselotte haar juf op school was. Ze ging het uitzoeken, waarbij het hielp dat Liselotte nog leefde. Ze slaagde erin Liselotte, toen 90 jaar oud, in Brazilië te vinden. Langzaam begon ze zich voor haar open te stellen en zo kwam haar opmerkelijke verhaal aan het licht. Zes jaar lang, nadat Mengele verdronk, bleef ze lesgeven, maar in juni 1985 werd ze plotseling aangeklaagd voor drie misdrijven: het verbergen van een voortvluchtige, het afleggen van een valse verklaring in een openbaar document en het gebruik van een vals document. Dat beschrijft ze in har boek over de zaak (Hiding Mengele)

Uit haar boek:

"Haar echtgenoot legde de politie naar behoren uit dat Mengele wist dat hij wereldwijd werd gezocht, maar dat hij, met behulp van een netwerk van loyale aanhangers, een 'Tropisch Beieren' in Brazilië had gecreëerd: waar hij Duits kon spreken en zijn gewoonten, overtuigingen, vrienden en band met zijn thuisland kon behouden. Mengele's verblijfplaats gedurende die tijd was een wereldwijd mysterie dat talloze complottheorieën voedde.

De beroemde nazi -jager Simon Wiesenthal was ervan overtuigd dat de voormalige SS-kapitein zich op een militaire basis in Paraguay bevond. Er werd beweerd dat de Amerikanen hem kort na de oorlog hadden gevangengenomen en vervolgens weer hadden vrijgelaten.

Het feit dat de VS honderden nazi -wetenschappers hadden gerekruteerd voor militaire en ruimtevaartprojecten leidde tot het vermoeden dat Washington sympathiseerde met voortvluchtigen uit het Derde Rijk. In de loop der jaren werden er talloze officiële pogingen ondernomen om Mengele te lokaliseren, de Israëlische geheime dienst Mossad werd meerdere malen op de zaak gezet en er werden enorme beloningen uitgeloofd.

Liselotte had zelfs na Mengele's dood nog geld kunnen verdienen, maar ze zweeg. Toen de oorlog in Europa eindigde, was het niet mogelijk om alle acht miljoen nazi 's in Duitsland te arresteren. Na de evacuatie van Auschwitz belandde Mengele in een militair ziekenhuis.

Dit had het einde voor hem kunnen betekenen, aangezien hij op de lijst van gezochte oorlogsmisdadigers van de Verenigde Naties stond, maar hij begon valse namen te gebruiken.

Tijdens de screening door Amerikaanse soldaten werd bij alle Duitse krijgsgevangenen gecontroleerd of ze een tatoeage onder hun linkerarm hadden, zoals alle SS-leden die hadden, die hun bloedgroep aangaf. Degenen die deze tatoeage niet hadden, werden vrijgelaten.

Maar SS-officieren die zich vóór de oorlog hadden aangemeld, hadden deze tatoeage niet – en dat gold ook voor Mengele. De volgende drie jaar werkte hij op een boerderij in Beieren, waar hij zich voordeed als Fritz Ulmann, een nazi -neuroloog van wie hij de identiteitspapieren had bemachtigd.

Het was een ideale schuilplaats – voor een tijdje.

Mengele kreeg de kans om zijn vrouw, Irene, te zien. Zij vertelde hem dat ze door het Amerikaanse leger was ondervraagd en dat ze hem wilde verlaten.

Maar hij voelde zich niet helemaal veilig. De geallieerden waren begonnen met de berechting van nazi -leiders in Neurenberg, waaronder twintig artsen.

Mengele ontsnapte mede doordat de Amerikaanse autoriteiten hem bij de eerste poging niet vonden en de zoektocht vervolgens opgaven. Generaal Telford Taylor, een Amerikaanse aanklager in Neurenberg, zei: 'Uit onze archieven blijkt dat Mengele in oktober 1946 is overleden.'

Verhalen over zijn dood kwamen Mengele duidelijk goed uit. Zijn familie steunde de bewering. Zijn vrouw gedroeg zich als een weduwe en droeg alleen maar zwart.

Zijn geest hing als een donkere wolk boven de rechtbanken in Europa en hij was opvallend afwezig bij de Auschwitz-processen van de Poolse regering in 1947.

De chaotische naoorlogse omstandigheden boden de perfecte gelegenheid om mee te gaan met de stroom emigranten die Europa verlieten. Valse identiteitsdocumenten waren gemakkelijk te verkrijgen op de zwarte markt.

Mengele reisde naar Genua in Italië om aan boord te gaan van een schip naar Argentinië. Hij had een paspoort van het Rode Kruis bij zich met de valse naam Helmut Gregor, uitgegeven door het Zwitserse consulaat.

De Argentijnse president Juan Perón verwelkomde vluchtelingen uit het Derde Rijk, onder wie Adolf Eichmann, de SS-luitenant-kolonel die verantwoordelijk was voor het transport van Joden naar de concentratiekampen.

De schedel van Mengele, die bewaard wordt in het Instituut voor Forensische Geneeskunde in São Paulo, Brazilië.





Hij stapte in 1956 stoutmoedig naar Zwitserland, waar hij zijn zoon Rolf ontmoette. Dit was blijkbaar de laatste keer dat Mengele naar Europa terugkeerde.

Enkele maanden later voelde hij zich veilig genoeg om openlijk onder zijn echte naam te leven en vroeg hij een Argentijnse identiteitskaart aan, met behulp van een document dat hem door de Duitse ambassade was verstrekt. Dit maakt duidelijk dat de Duitse autoriteiten wisten waar Mengele zich bevond.

Vervolgens kocht hij een huis en trouwde in 1958 in Uruguay met Martha, de weduwe van zijn broer. Met een stiefzoon leek Mengele een comfortabel leven te leiden.

In Europa begon Duitsland in het reine te komen met zijn naziverleden. Het Centraal Bureau voor de Opsporing van Nazimisdaden begon oorlogsmisdadigers voor de rechter te brengen.

Nadat een Duitse officier van justitie informatie had ontvangen dat Mengele's vader een auto naar hem in Argentinië had laten verschepen, verkreeg hij in februari 1959 een arrestatiebevel tegen Mengele. De Duitse autoriteiten namen contact op met de ambassade in de hoofdstad Buenos Aires, maar het uitleveringsverzoek liep vast.

De Duitse ambassadeur was een voormalig nazi en beweerde zich niets van Mengele te herinneren. Mengele was inmiddels gescheiden van zijn tweede vrouw (die het niet langer als voortvluchtige kon uithouden en naar Europa was teruggekeerd) en naar een stad in Paraguay verhuisd.

Meer dan een jaar lang verbleef hij op de boerderij van een overtuigde nazi en verkreeg hij het Paraguayaanse staatsburgerschap onder de naam 'Jose Mengele'. Desondanks wist hij dat het slechts een kwestie van tijd was voordat agenten van de Mossad hem zouden arresteren.

Eind oktober 1960 stak hij de grens over naar Brazilië, waar hij de volgende 18 jaar zou doorbrengen.

Mengele had inmiddels een Braziliaanse identiteitskaart op naam van Peter Hochbichler en werkte als bedrijfsleider op een boerderij van het echtpaar Geza en Gitta Stammer, die Hongarije waren ontvlucht om aan het communisme te ontsnappen.

Een landarbeider beschreef Mengele als een autoritaire man met een nerveus temperament die veel ruzie maakte en foto's vermeed. De reden voor 'Peters' vreemde gedrag werd bij toeval onthuld.

De Stammers lazen een krantenartikel over nazi -beulen met een foto van een jonge man van in de dertig. Het gezicht kwam hen bekend voor en Gitta sprak 'Peter' aan.

Hun gast bekende, maar waarschuwde op ijzingwekkende wijze dat als ze hem bij de politie zouden aangeven, zijn vrienden hen 'iets zouden kunnen aandoen'.

Het is begrijpelijk dat de Stammers wilden dat de voortvluchtige nazi zo snel mogelijk vertrok. Maar na financiële steun van hem – een betaling van $25.000, die werd gebruikt voor de aankoop van hun boerderij – bleef hij 13 jaar bij hen wonen, tot 1974.

Mengele vertelde Gitta Stammer dat hij in Auschwitz was geweest, maar gaf nooit toe dat hij experimenten op mensen had uitgevoerd.

In 1968 verhuisden de familie Stammer en hun gast naar een ander landgoed, waar hij graag naar Mozart luisterde en brieven schreef en ontving. Mengele werd voorgesteld aan de in Oostenrijk geboren lerares Liselotte Bossert en haar man Wolfram als een eenzame weduwnaar die 'Peter' werd genoemd. Ze werden vrienden en de kinderen van de Bosserts noemden hem 'oom'.

Bijna een jaar later bekende hij dat hij Josef Mengele was, de man die wereldwijd werd gezocht; hij bleef echter volhouden dat alles wat over hem werd gezegd niet waar was.

De Bosserts accepteerden dit en bleven elkaar elke week ontmoeten voor het avondeten.

Mengele was inmiddels 64 jaar oud en woonde alleen in de wijk Eldorado aan de rand van São Paulo. Zijn gezondheid ging achteruit. Een van zijn benen was tot twee keer de normale omvang opgezwollen en hij had moeite met lopen.

Dit zou de laatste fase van zijn leven zijn. Hij was verslaafd aan soapseries en uitte openlijk racistische opvattingen. Zo zei hij ooit dat een serie te veel zwarte acteurs had, maar dat hij ernaar keek omdat het hem plezier de mishandeling van tot slaaf gemaakte mensen te zien was.

Zijn bevriende tussenpersoon Wolfgang Gerhard gaf hem bijgewerkte versies van zijn eigen Braziliaanse documenten: buitenlandse identiteitskaart, werkvergunning en rijbewijs. Mengele verving simpelweg de originele foto's van Gerhard door zijn eigen foto's.

In 1976 kreeg Mengele een beroerte. Een jaar later, ondanks dat hij onder toezicht stond van de Mossad, werd hij bezocht door zijn zoon Rolf, die een vals paspoort gebruikte.

Hij wist nog twee jaar in het geheim te overleven. In februari 1979 kwam er echter een einde aan zijn leven tijdens het zwemmen voor de kust van São Paulo.

Ondanks de diepe angst om zijn bestaan ​​te eindigen zonder liefde en genegenheid, blies hij zijn laatste adem uit, omringd door zijn trouwe beschermers die, zelfs in zijn dood, zijn geheim bleven bewaren.

Het was het einde van Josef Mengele, maar niet het einde van zijn verhaal.

Zes jaar later, in 1985, kondigden de VS, West-Duitsland en Israël een gecoördineerde poging aan om Mengele te vinden en hem te berechten voor misdaden tegen de menselijkheid.

De meest gangbare veronderstelling was dat hij nog in leven was, 74 jaar oud, en zich in Paraguay bevond. Maar een stortvloed aan desinformatie en valse foto's belemmerde het onderzoek.

Uiteindelijk kwam de juiste aanwijzing uit Duitsland, nadat een medewerker van de familie Mengele opschepte dat hij de nazi -arts had geholpen door hem geld te brengen in Zuid-Amerika. Later beweerde hij dat hij alleen brieven had meegenomen. Bij een huiszoeking door de politie werd de naam van de familie Bossert gevonden. Op dat moment hielp Liselotte Bossert de onderzoekers door te onthullen dat Mengele zes jaar eerder was verdronken.

Ze haalde een envelop tevoorschijn met daarin een plastic identiteitskaart, een rijbewijs en een werkvergunning – allemaal met de foto van Mengele, maar met de persoonlijke gegevens van Wolfgang Gerhard.

Op dezelfde dag werd toestemming verleend om de stoffelijke resten op te graven uit graf 321 op de begraafplaats Rosario in Embu, Brazilië.

Gewapend met schoffels en gekleed in rubberlaarzen en handschoenen, begonnen twee grafdelvers aan het schouwspel door de aarde weg te graven. Een van hen opende de kist, die al aan het rotten en afbrokkelen was, en hield een schedel omhoog.

Mengele in Auschwitz (midden)

Het duurde meer dan twee weken om het resultaat te bereiken. Het skelet moest aan elkaar gelijmd worden, de snorharen verzameld en Mengele's kenmerkende spleet tussen zijn voortanden gereconstrueerd.

In München verklaarde de zoon van Mengele dat de stoffelijke resten die van zijn vader waren en betuigde hij zijn 'diepste medeleven aan alle slachtoffers en hun nabestaanden'.

De Duitse regering nam contact op met de Britse expert in genetische vingerafdrukken, Alec Jeffreys, die in 1992 het DNA vergeleek met een bloedmonster van Mengele's zoon.

In een uiterst ironische naschrift vroeg een Braziliaanse arts in 2017 toestemming om de botten van Mengele uit het Forensisch Medisch Instituut in São Paulo te halen, zodat ze door medische studenten in de les gebruikt konden worden.