Bontenbal: moeilijke keuzes zijn nodig, zoals afbouw renteaftrek

DEN HAAG (ANP) - Het CDA maakt "moeilijke keuzes" in zijn verkiezingsprogramma, zoals het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Dat zei lijsttrekker Henri Bontenbal tijdens de presentatie van het concept-verkiezingsprogramma van zijn partij. Tegenover het afschaffen van dat belastingvoordeel voor huiseigenaren zet de partij een verlaging van de inkomstenbelasting.

Ook het betalen van de investeringen in defensie gaat veel van de samenleving vragen, aldus Bontenbal. Het CDA wil de lasten daarvan verdelen door te bezuinigen op overheidsuitgaven en een zogenoemde 'vrijheidsbijdrage'. Dat is een tijdelijke belasting, volgens het CDA "naar draagkracht". Ook wil de partij meer geld lenen.

In zijn speech haalde Bontenbal uit naar de inmiddels uit elkaar gevallen coalitie. "Elkaar niets gunnen en niet bereid zijn tot samenwerking", zo omschreef hij de verhoudingen. Bontenbal wil daar met zijn CDA een weerwoord op geven. "Populisme bestrijd je niet met populisme, maar met een beter verhaal."