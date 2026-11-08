400.000 Russen gedood in Oekraïne-oorlog volgens gehackte data

MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - Rusland heeft sinds het begin van de invasie van Oekraïne in februari 2022 ongeveer 400.000 militairen geregistreerd die zijn omgekomen tijdens gevechten in Oekraïne. Dat zou blijken uit gegevens die hackers zeggen te hebben verkregen bij het Russische statistiekbureau Rosstat.

Hackers van de Belarussische oppositiegroep Cyber ​​Partisans en de Oekraïense hackersgroep Silent Crow doorzochten ruim 11 miljoen overlijdensakten op onder meer leeftijd en de locatie van overlijden. Bijna 392.700 van deze overlijdensakten bevatten een expliciete verwijzing naar de oorlog, hetzij via specifieke codes, hetzij via tekstvelden waarin termen als "militaire operatie", "beschieting" of "drones" worden genoemd. Hun data deelden ze vervolgens met persbureau Bloomberg en andere media.

Rusland geeft geen cijfers over gesneuvelde militairen. Al in 2015 bestempelde president Vladimir Poetin militaire verliezen die zijn geleden "in vredestijd tijdens speciale operaties" of tijdens oorlogstijd als staatsgeheim.

Oekraïne verstrekte in februari voor het laatst cijfers. President Volodymyr Zelensky liet destijds weten dat ten minste 55.000 Oekraïense militairen waren gesneuveld. Dat aantal lag volgens de meeste waarnemers aanzienlijk hoger. Het Center for Strategic and International Studies (CSIS) schat dat het aantal Oekraïense gesneuvelde militairen in juni tussen 125.000 en 150.000 lag.