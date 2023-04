Bijna-botsing twee passagierstreinen in Heerlen loopt goed af

Bij het station in Heerlen zijn zaterdag twee passagierstreinen van Arriva bijna tegen elkaar gereden. Ze kwamen op hetzelfde spoor op zo'n 20 meter van elkaar tot stilstand, zegt een woordvoerster van Arriva zaterdagavond na berichtgeving in De Limburger. Niemand raakte gewond. Het incident deed zich volgens een woordvoerster van ProRail rond 10.00 uur voor, toen een trein juist wilde vertrekken vanaf het station in Heerlen, terwijl de trein uit Maastricht op hetzelfde spoor naderde. "Gelukkig reed de trein uit Maastricht niet snel", aldus de woordvoerster van ProRail. Vermoedelijk is de machinist van de trein vanuit Maastricht door rood gereden, aldus de woordvoerster van Arriva. Vervolgens werd de machinist conform een geldend protocol uit de trein gehaald. Passagiers De passagiers uit beide treinen werden geëvacueerd en naar het stationsgebouw gebracht. Pas om 14.30 uur kon het treinverkeer worden hervat, omdat Arriva en ProRail eerst wilden bekijken wat er precies gebeurd was. Er werden geen bussen ingezet tijdens de stremming. De reizigers moesten urenlang wachten op de eerstvolgende vertrekkende trein. In de nacht van zaterdag op zondag gaat ProRail een wissel op het betreffende baanvak controleren, aldus de woordvoerster. Het is voor de tweede keer deze week dat zich een treinincident voordeed. Enkele dagen geleden botsten een passagierstrein en een goederentrein op een kraan bij Voorschoten, waarbij de kraanmachinist om het leven kwam en tientallen passagiers gewond raakten.