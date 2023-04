Defensie VS onderzoekt gevolgen gelekte overheidsdocumenten

Het Amerikaanse ministerie van Defensie is een onderzoek gestart naar de mogelijke gevolgen van het uitlekken van een flink aantal geheime overheidsdocumenten. De papieren bevatten gevoelige informatie over onder meer China, het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne.

Het Pentagon verklaart zondag dat het zowel de authenticiteit van de documenten probeert vast te stellen als een inschatting maakt van de gevaren die het lek kan hebben voor de veiligheid van de VS en andere landen. Naast de analyse van Defensie is het Amerikaanse ministerie van Justitie een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het lek.

De documenten werden in eerste instantie verspreid via sociale media Discord en 4Chan. Amerikaanse ambtenaren verklaarden vrijdag anoniem tegenover Reuters dat zij dachten dat Rusland of pro-Russische groeperingen achter het lek zaten. Verschillende veiligheidsexperts laten het persbureau zondag echter weten dat zij vermoeden dat er een Amerikaan achter zit, omdat veel van de documenten alleen in Amerikaanse handen waren.

Bronnen van The Washington Post stellen dat sommige gelekte documenten lijken te zijn gewijzigd, zoals papieren waarin een flink kleiner aantal gedode Russische soldaten in Oekraïne genoemd wordt dan officiële Amerikaanse schattingen. Andere documenten komen volgens de bronnen overeen met rapporten die de CIA verspreidt onder hooggeplaatste ambtenaren van het Witte Huis, het Pentagon en het ministerie van Buitenlandse Zaken.