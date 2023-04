‘Aantal executies Iran steeg vorig jaar met 75 procent’

Iran heeft volgens twee mensenrechtenorganisaties in 2022 tenminste 582 mensen opgehangen. Dat is het hoogste aantal sinds 2015 en 75 procent meer dan de 333 executies in 2021.

Iran Human Rights (IHR) en het Franse Ensemble contre la peine de mort (Samen tegen de doodstraf) spreken van een angstaanjagende "executiemachine", in een jaar waarin Iran werd opgeschud door grootschalige protesten.

In Iran braken in september vorig jaar protesten uit na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf enkele dagen nadat ze door de zedenpolitie gearresteerd werd voor het schenden van kledingvoorschriften. De Iraanse autoriteiten onderdrukken de protesten fel en executeerden al vier demonstranten.

Volgens IHR-directeur Mahmood Amiry Moghaddam hebben de autoriteiten vorig jaar de executies van gevangenen die om andere dan politieke redenen zijn veroordeeld, opgevoerd om de bevolking angst aan te jagen. Een groot deel van de geëxecuteerden was veroordeeld vanwege drugsgerelateerde aanklachten.