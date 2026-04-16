ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Mag je een lekkende batterij vasthouden? En hoe voorkom je dat hij gaat lekken?

door Jeannette Kras
donderdag, 16 april 2026 om 7:51
Een lekkende batterij is niet alleen erg smerig, het kan ook gevaarlijk zijn. Ga er dus voorzichtig mee om.
Vooral alkalinebatterijen kunnen gaan lekken als ze te lang in een apparaat zitten. Dat komt door de elektrolyt, de vloeibare geleider die ervoor zorgt dat de plus en de min op elkaar reageren en stroom opwekken. Je kunt zien dat een batterij lekt aan een wit korrelig laagje dat aan de buitenkant ontstaat.
Je kunt zo'n lekkende batterij beter niet met je blote handen vastpakken, omdat je huid en je ogen erdoor geïrriteerd raken. Het beste kun je dus een handschoen aandoen. Eigenlijk is het ook nog beter om je ogen te beschermen met bijvoorbeeld een zonnebril. Ook houd je kinderen en huisdieren het liefst uit de buurt van een lekkende batterij.
Een lekkende batterij doe je het beste in twee plastic zakjes of in huishoudfolie en breng je dan naar een inleverpunt.
Je kunt dat hele lekken echter ook voorkomen door bijvoorbeeld geen twee verschillende merken batterijen in één apparaat te stoppen. Ook kun je beter de batterijen eruit halen als je een apparaat lange tijd niet gebruikt. Tenslotte leg je batterijen liever niet in de volle zon en bewaar je ze op een droge koele plek.
Bron(nen): RTL Nieuws

Lees ook

Elk jaar 38 kinderen op spoedeisende hulp door inslikken batterijElk jaar 38 kinderen op spoedeisende hulp door inslikken batterij
Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op isLaat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is
Eerst het stopcontact of eerst je smartphone? Zo verniel je ongemerkt je batterijEerst het stopcontact of eerst je smartphone? Zo verniel je ongemerkt je batterij
loading

POPULAIR NIEUWS

intro-1775113808

Dit zijn de 5 goedkoopste vakantielanden in Europa in 2026

239855215_m

Verrassende nummer één in de keuken: 'Dit apparaat is vaak de gezondste optie'

147987196_m

De wetenschap achter 'dark showering'

us_debt_trend

De Amerikaanse schuldenberg: hoe hoog, aan wie en wat kan er misgaan?

1st-time

Dit is wat cabinepersoneel opmerkt aan passagiers die voor het eerst in businessclass vliegen.

163858522_m

Huren in de top 20: van New York tot Zürich – dit zijn de duurste steden ter wereld

Loading