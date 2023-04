Italiaanse kustwacht redt 600 migranten van boot

Zo'n zeshonderd migranten zijn zondag door de Italiaanse kustwacht gered van een vissersboot die in de problemen was geraakt op de Middellandse Zee. De actie vond plaats ten zuidoosten van Sicilië en werd uitgevoerd onder moeilijke weersomstandigheden, meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

Meer dan honderd van de geredde personen zijn al aangekomen in de Siciliaanse stad Catania, nog eens tweehonderd opvarenden worden daar maandagochtend verwacht. Driehonderd anderen zijn opgepikt door een marineschip en worden naar de havenstad Augusta gebracht.

Hulporganisatie Sea-Watch meldt dat er dit weekend ook 221 mensen van een andere boot zijn gered. De Italiaanse regering heeft vorige week de noodtoestand uitgeroepen vanwege het sterk groeiende aantal migranten dat aankomt via de Middellandse Zee. Tot dusver zijn dit jaar ruim 32.000 migranten in Italië aangekomen, tegen een kleine 8000 in dezelfde periode vorig jaar.