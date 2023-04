Zwarte jongen in VS door hoofd geschoten na aanbellen bij verkeerde huis: “Racistisch motief”

De 16-jarige Ralph Yarl wilde 's avonds zijn broers ophalen op 115th Street in Kansas City, maar moest eigenlijk op 115th Terrace zijn. Toen hij aanbelde, schoot de bewoner hem zomaar neer. Yarl ligt nu zwaargewond in het ziekenhuis.

De 84-jarige Andrew Lester uit Kansas City werd na de schietpartij opgepakt, maar na twee uur weer vrijgelaten. De zaak leidt tot woede en sociale onrust. Honderden mensen zijn in de Amerikaanse stad de straat opgegaan om te protesteren tegen racisme en wapengeweld, schrijft de Amerikaanse zender CNN.

Twee kogels

De jongen werd twee keer geraakt, een kogel trof zijn rechterarm en de andere drong zijn voorhoofd binnen. Wonder boven wonder lijkt hij goed te herstellen. Een rechercheur heeft hem al in het ziekenhuis kunnen vragen wat er is gebeurd. Volgens het slachtoffer duurde het lang voordat de man opendeed. Opeens stond hij daar met een pistool in de hand en schoot hij hem door zijn hoofd.

Racisme

Volgens officier van justitie Zachary Thompson schuilt er een 'racistisch motief' achter de schietpartij. Advocaat van de familie Ben Crump spreekt zijn afschuw en verbazing uit over de gang van zaken op de avond van de schietpartij: “Als de rollen waren omgedraaid, en er was een zwarte man die een witte 16-jarige jongen had neergeschoten puur en alleen omdat hij bij hem had aangebeld, dan was de dader nooit vrijgelaten. Moet je je voorstellen, deze man mocht dezelfde avond nog terug naar huis en sliep in zijn eigen bed, terwijl hij een zwarte jongen door het hoofd heeft geschoten”, aldus Crump.

Ziekenhuisrekening

Er is ondertussen 2,3 miljoen dollar opgehaald via een crowdfundingsactie om Yarls ziekenhuisrekeningen te betalen. In Amerika loop je namelijk niet alleen de kans om elk moment het slachtoffer van een schietpartij te worden, maar je mag de gigantische zorgkosten ook nog eens zelf ophoesten.