Een brand dinsdag in een ziekenhuis in de Chinese hoofdstad Beijing heeft aan 29 mensen het leven gekost van wie er 26 patiënt waren, melden lokale autoriteiten. In eerste instantie was sprake van 21 doden. Hulpverleners evacueerden dinsdag 71 patiënten, een proces dat meer dan twee uur in beslag nam.

Het vuur was in ruim een halfuur onder controle. De oorzaak van de brand in het Changfeng Hospital is volgens een eerste onderzoek ontvlambaar schildersmateriaal.