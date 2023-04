Waarom we vrolijker zijn en meer energie hebben als de zon schijnt

De zon kan ons humeur beïnvloeden omdat ons lichaam onder invloed van zonlicht serotonine aanmaakt. Serotonine is een neurotransmitter die een belangrijke rol speelt bij het reguleren van ons humeur, slaap en eetlust. Hogere niveaus van serotonine worden geassocieerd met een betere stemming en meer energie.

Bovendien zorgt zonlicht voor de productie van vitamine D in ons lichaam, wat essentieel is voor een gezond immuunsysteem en sterke botten. Als we onvoldoende vitamine D hebben, kunnen we ons moe en lusteloos voelen.

Zon is een metafoor voor het goede leven”, zegt psycholoog Jean Pierre van de Ven in De Morgen. “Zon is vakantie, buiten zitten, terrasjes doen, zwemmen, barbecueën. Daar kijken we naar uit en die gedachte alleen al maakt ons relaxter. En zodra al deze heerlijke zomerse activiteiten weer echt kunnen, voelen we ons helemaal ‘zomer’.”

De invloed van de zon noemt hij vooral ‘associatief gedrag’ ofwel ‘conditionering’. Omdat de zon doet denken aan vakantie, worden we meteen relaxter. Zonnestralen staan voor vrijheid.