Verdachte verpleegkundige WZA wilde zelf bij corona-afdeling werken

De 30-jarige verpleegkundige die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) zou zichzelf hebben aangemeld voor de corona-afdeling. Dat heeft hij volgens het Dagblad van het Noorden (DVHN) in 2020 gezegd tegen een verslaggever die in april van dat jaar meeliep op de corona-afdeling. "Dat doe je gewoon", zou hij destijds erover gezegd hebben. Het zou een roeping voor hem zijn geweest.

De sterfgevallen waren ten tijde van de coronapandemie, op de corona-afdeling van het Drentse ziekenhuis. Het onderzoek draait om de periode tussen maart 2020 en mei 2022. Volgens de krant heeft de verdachte uit het Drentse Noordenveld ook gewerkt in het Martini Ziekenhuis en het UMCG in Groningen. Dat was voor zijn periode in Assen, waar hij volgens het dagblad in oktober 2019 begon. Verbijstering De twee ziekenhuizen kunnen het nieuws niet bevestigen. De woordvoerders geven aan dat het Martini Ziekenhuis en het UMCG niet betrokken zijn in het onderzoek van het Openbaar Ministerie. Ook zegt de woordvoerster van het eerstgenoemde ziekenhuis dat zij verder ook niet door het OM zijn benaderd. De verdachte zou ook stage hebben gelopen in een ziekenhuis in Duitsland. Hans Mulder, lid van de raad van bestuur van WZA, zegt tegen de krant dat veel medewerkers van het ziekenhuis verdriet, boosheid en verbijstering voelen na het nieuws dat een collega is aangehouden. Verdriet voelt hij zelf ook, zegt Mulder, die woensdag als eerste collega's van de corona-afdeling waar de verdachte werkte informeerde. Strafrechtelijk onderzoek "Dat grijpt me heel erg aan, want die mensen hebben zulk ontzettend goed werk gedaan in de zwaarste omstandigheden", zegt Mulder. "Ze verdienen daarvoor een standbeeld. En nu komt dit er overheen, dat is verbijsterend en heel erg wrang." Het onderzoek begon met een melding die de raad van bestuur van het WZA kreeg. De medewerker werd op non-actief gezet, het ziekenhuis deed een melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de politie werd ingeschakeld. Die begon samen met het OM Noord-Nederland een strafrechtelijk onderzoek. Over het aantal slachtoffers wil justitie nog niks zeggen. Het AD heeft van een nabestaande gehoord dat het onderzoek zou gaan over 24 sterfgevallen.