Inez Weski verdacht van deelname criminele organisatie: ‘Vergt enorme moed’

De bekende strafadvocaat Inez Weski is vrijdag opgepakt op verdenking van deelname aan een criminele organisatie, omdat ze onrechtmatig informatie zou hebben doorgespeeld aan de club rond topcrimineel Ridouan Taghi, die zij bijstaat in het beroemde Marengo-proces.

"De advocaat wordt verdacht van misbruik van haar positie door berichten van de criminele organisatie van en aan haar gedetineerde cliënt door te geven", schrijft het OM in een persbericht. "De verdenkingen tegen de advocaat zijn in de zomer van 2022 ontstaan toen een update beschikbaar kwam met ontsleutelde berichten van SkyECC."

Het OM denkt meer dan voldoende bewijs te hebben tegen Weski, die pas deze week werd gearresteerd omdat haar deel in het proces nagenoeg was afgerond. De verdenkingen tegen Weski bestaan echter al lang.

Zo zei André Seebregts, advocaat van Youssef Taghi eerder al in de rechtszaal: "Dit dossier staat vol aanwijzingen dat Ridouan Taghi al veelvuldig communiceerde met de buitenwereld nog voordat mijn cliënt toegang tot hem kreeg." Hij sprak van ‘een parallelle communicatielijn’. "Inez Weski is een kundige advocaat. Ze doet dit werk al heel lang. Ze is integer. Ook een krachtige persoonlijkheid. We zien in het dossier aanwijzingen dat ze dit liever niet doet. Maar we zien ook aanwijzingen dat ook zij niet bestand is tegen de druk van deze man.”

Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politie Bond, reageert op de arrestatie in het AD: "Dat een prominente advocaat in zo'n zware zaak wordt aangehouden: dat is uniek. Dat vergt een enorme moed van politie en Openbaar Ministerie. Want je moet dit wel kunnen verantwoorden. Het legt een enorme druk op de rechtstaat. Ik geef je op een briefje dat dit ook gaat leiden tot een reactie vanuit de onderwereld, dat mensen moeten worden beveiligd.”