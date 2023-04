Spanje vreest landbouwschade door uitzonderlijke hitte

Spanje gaat gebukt onder een uitzonderlijke hittegolf voor deze tijd van het jaar. Op sommige plekken was het woensdag 37 graden. Omdat veel boeren last hebben van de droogte neemt de regering al maatregelen om hen te helpen. Sommige boeren hebben zelfs besloten geen gewassen te planten, omdat dat zinloos zou zijn. Madrid heeft voor hen een aantal belastingvoordelen ingesteld. Ook wil de regering aanspraak maken op een crisisfonds van de Europese Unie. De piek van de hittegolf ligt volgens de Spaanse weerdienst op donderdag en vrijdag. Door warme droge lucht vanuit Noord-Afrika ziet het land nu temperaturen, "die normaal alleen in de zomer voorkomen". Door de hoge temperatuur neemt ook het risico op bosbranden toe. Buurland Portugal heeft ook last van de hitte. Vorig jaar beleefde Spanje ook al het heetste jaar sinds de metingen begonnen. Ook toen waren er veel bosbranden, maar dit jaar zijn het er al meer dan in dezelfde periode vorig jaar.