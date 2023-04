Doden door raketaanvallen op meerdere steden in Oekraïne

Rusland heeft vrijdagmorgen vroeg raketaanvallen uitgevoerd op verschillende plaatsen in Oekraïne. Explosies zijn onder andere gehoord in de hoofdstad Kyiv. In Dnipro zijn volgens de burgemeester zeker twee doden gevallen. Het gaat om een vrouw en een 3-jarig kind.

In meerdere steden in het zuiden en het midden van het land zijn explosies waargenomen, zoals in Krementsjoek en Mykolajiv. Wat er precies is geraakt en hoeveel schade er is, is niet duidelijk. Op sociale media is onder meer te zien dat een appartementencomplex in Oeman, in het midden van het land, in brand staat en zwaar beschadigd is. Volgens de politie in de regio zijn de hulpdiensten uitgerukt. Ook zijn er volgens The Kyiv Independent gewonden gevallen.

De luchtverdediging rond Kyiv heeft volgens de autoriteiten van de stad elf kruisraketten en twee drones uit de lucht geschoten.