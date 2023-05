Waarom je hals veel sneller verouderd dan je gezicht. En wat helpt?

Je ziet het vaak: mensen (meestal vrouwen) die er nog best jong uit zien, maar van wie de hals verraadt dat ze oud zijn. Hoe komt dat?

De huid van de hals veroudert “sneller dan bijna elke andere plaats op het lichaam”, zegt Theodora Mauro, professor dermatologie aan de University of California tegen De Morgen. De huid van je hals is “bijzonder kwetsbaar” voor schade, zegt ze. Een slechte houding, onvoldoende huidverzorging, blootstelling aan de zon en de natuurlijke verzwakking en achteruitgang van je nekspieren kunnen allemaal leiden tot versnelde veroudering.

De huid in de nek is dunner dan de huid in het gezicht en heeft minder talgklieren, waardoor deze gevoeliger is voor rimpels en verslapping. Bovendien kunnen factoren zoals blootstelling aan de zon, roken en slechte voeding bijdragen aan vroegtijdige veroudering van de nek.

Om te voorkomen dat je nek voortijdig veroudert, zijn er verschillende dingen die je kunt doen. Ten eerste is het belangrijk om een ​​goede huidverzorgingsroutine te hebben die ook je nek meeneemt. Dit betekent dat je dagelijks een moisturizer moet gebruiken die SPF bevat om je huid te beschermen tegen schadelijke UV-stralen.

Daarnaast is het belangrijk om je nekspieren te trainen. Dit kan worden gedaan door regelmatig nekoefeningen te doen, zoals het op en neer bewegen van je hoofd en het draaien van je hoofd van links naar rechts. Dit helpt niet alleen om de spieren in je nek te versterken, maar kan ook helpen om rimpels en fijne lijntjes te verminderen.

Een andere manier om voortijdige veroudering van de nek te voorkomen, is door een gezonde levensstijl te behouden. Dit betekent het vermijden van roken en het beperken van alcoholgebruik. Het eten van een uitgebalanceerd dieet dat rijk is aan antioxidantrijke voedingsmiddelen, zoals bessen en groene bladgroenten, kan ook helpen om de huid gezond te houden.

Tot slot is het belangrijk om te onthouden dat voortijdige veroudering van de nek niet volledig kan worden voorkomen, omdat het deel uitmaakt van het natuurlijke verouderingsproces. Door echter deze tips te volgen, kunt u uw nek gezond houden en de zichtbare tekenen van veroudering verminderen.