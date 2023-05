Veel buitenlandse aandacht voor bezoek Zelensky aan Nederland

In buitenlandse media wordt uitvoerig stilgestaan bij het verrassingsbezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Nederland. Zelensky ging onder meer langs bij het International Strafhof (ICC).

Veel media focussen op de symboliek van Zelensky's bezoek aan het ICC. Onder meer The New York Times, The Washington Post, persbureau Reuters en The Times of India noemen het aanhoudingsbevel van Russische president Vladimir Poetin dat eerder door het ICC is uitgevaardigd.

Al Jazeera, Deutsche Welle en France 24 halen aan dat Zelensky een toespraak zal houden genaamd ‘Geen vrede zonder gerechtigheid voor Oekraïne’. Het is het eerste bezoek van Zelensky aan Nederland sinds hij president is. Reuters noemt dat "Nederland een vooraanstaande bondgenoot van Oekraïne is".

De BBC noemt het overleg van Zelensky met premier Mark Rutte, waarin de Oekraïense president volgens het medium zal vragen om langeafstandswapens en gevechtsvliegtuigen.